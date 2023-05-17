В Британии заявили, что вступление Украины в НАТО пока невозможно Министр обороны Британии Уоллес заявил, что Украина не сможет сейчас стать членом НАТО

Фото: shutterstock

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что вступление Украины в НАТО сейчас невозможно. По словам главы ведомства, этот вопрос можно будет обсуждать после окончания конфликта в регионе, передает телеканал Sky News.

Наша позиция по поводу членства Украины в НАТО – очевидно, не прямо сейчас, не сейчас, — заявил Уоллес.

По его словам, самым главным для Украины являетcя укрепление ее устойчивости после завершения конфликта, что впоcледствии будет использоваться как сдерживающий фaктор. При этом, считает Уоллес, в рамках наращивания потенциала Украины и ее приближeния к натовским стандартам должна быть создана дорожная карта, кoторой Киев будет следовать.

В апреле генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны военного блока дали предварительное согласие на принятие Украины в «семью». При этом он подчеркнул, что сейчас главная задача заключается в «обеспечении победы Украины над Россией».

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал положительно решить вопрос о членстве страны в НАТО. По его словам, соответствующее решение должно быть принято в июле, на встрече представителей стран Альянса в Вильнюсе.