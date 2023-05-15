Зеленский призвал НАТО не медлить с решением о членстве Украины Зеленский призвал принять Украину в НАТО на июльском саммите Альянса

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал положительно решить вопрос о членстве страны в НАТО в ближайшее время. Выступая на Копенгагенском саммите демократии 2023, который транслировался в YouTube, он предложил принять соответствующее решение уже в июле, на встрече представителей стран Альянса в Вильнюсе.

Настало время <...> принять позитивное решение о членстве в НАТО, это нужно сделать уже на июльском саммите Альянса, это будет своевременно, — заявил Зеленский.

Некоторое время назад он отметил, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в Блок уже сейчас.

В апреле генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны военного блока дали предварительное согласие на принятие Украины в «семью». При этом он подчеркнул, что сейчас главная задача заключается в «обеспечении победы Украины над Россией».

Сейм Литвы принял резолюцию о приглашении Украины в НАТО на саммите Альянса в Вильнюсе. Законодатели сочли, что прием страны в сообщество обойдется дешевле, и приняли резолюцию о приглашении Украины в НАТО на саммите Альянса в Вильнюсе. Однако пока среди членов НАТО есть существенные разногласия по вопросу, стоит ли на саммите в Вильнюсе предлагать Киеву дорожную карту для членства в Альянсе. Против этого выступают США, Германия и Венгрия.