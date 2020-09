В Британии выявлено наибольшее за последние месяцы число случаев COVID-19

Об этом сообщает издание Independent. По его данным, для сравнения: 5 сентября суточный прирост инфицированных составил 1813.

При этом, по данным британского правительства, число жертв пандемии осталось на низком уровне. Так, 6 сентября было зарегистрировано два случая смерти в течение 28 дней после выявления заболевания у пациента.