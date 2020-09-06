В Британии выявлено наибольшее за последние месяцы число случаев COVID-19

В Великобритании за минувшие сутки выявлено 2988 новых случаев коронавируса — это самый высокий показатель для страны с 23 мая 2020 года.
Об этом сообщает издание Independent. По его данным, для сравнения: 5 сентября суточный прирост инфицированных составил 1813.
При этом, по данным британского правительства, число жертв пандемии осталось на низком уровне. Так, 6 сентября было зарегистрировано два случая смерти в течение 28 дней после выявления заболевания у пациента.
Ранее NEWS.ru писал о том, что на территории России за прошедшие сутки медики выявили 5195 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 6 сентября сообщили представители федерального оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.