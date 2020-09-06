В Британии выявлено наибольшее за последние месяцы число случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/4920951a-f05a-11ea-af43-fa163e074e61_660.jpg Лондон Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Великобритании за минувшие сутки выявлено 2988 новых случаев коронавируса — это самый высокий показатель для страны с 23 мая 2020 года.

Об этом сообщает издание Independent. По его данным, для сравнения: 5 сентября суточный прирост инфицированных составил 1813.

При этом, по данным британского правительства, число жертв пандемии осталось на низком уровне. Так, 6 сентября было зарегистрировано два случая смерти в течение 28 дней после выявления заболевания у пациента.

UK spike as coronavirus daily cases soar by 2,988 in biggest rise since May https://t.co/zxdV20l8qG — The Independent (@Independent) September 6, 2020

Ранее NEWS.ru писал о том, что на территории России за прошедшие сутки медики выявили 5195 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 6 сентября сообщили представители федерального оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.