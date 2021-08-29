В Британии вычислили группировку, планировавшую массовые беспорядки

Порядка 200 человек из сообщества британских экс-военнослужащих, которые называют себя Veterans 4 Freedom («Ветераны за свободу»), планировали нападения на центры вакцинации и массовые беспорядки на улицах британских городов. Об этом сообщает Daily Mail.

Большая группа бывших военных организовала маленькую армию. Объединение ветеранов Вооружённых сил Великобритании планировало ряд акций против медицинских учреждений. Издание отмечает, что организация создана бывшим спецназовцем, проходившим службу на базе войск морской пехоты. Порядка 16 оперативных ячеек по десять человек разбросаны по всей стране. По предварительной информации, организация планирует поддержать мирный протест 8 сентября, который пройдёт в Лондоне против мер правительства по борьбе с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Великобритании противники вакцинации взяли штурмом телецентр в Лондоне. Протестующие надеялись захватить штаб-квартиру BBC, но оказалось, что СМИ переехало на новый адрес ещё несколько лет назад.