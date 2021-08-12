В Лондоне противники вакцинации взяли штурмом телецентр

Жители Лондона, возмущённые мерами правительства по вакцинации от коронавирусной инфекции, взяли штурмом телецентр. Они думали, что там находится штаб-квартира BBC, сообщает The Guardian.

Лондонцы считали, что СМИ виновно в организации пропаганды вакцин. Они скандировали перед зданием: «Позор тебе, позор тебе», обращаясь в адрес BBC. Протестующие заняли телецентр, но разделаться с «виновным» СМИ им не удалось. Дело в том, что журналисты телекомпании покинули это здание в 2013 году. Сейчас там находятся студии для съёмок телешоу.

Ранее сообщалось об участившихся случаях нападений на центры вакцинации во Франции. Недовольные политикой правительства граждане выражают свое негодование. Они уничтожают аппаратуру и общаются с сотрудниками в резкой форме. Инициатива президента страны Эммануэля Макрона — уголовное преследование за отказ от вакцинации — вызвала неоднозначную реакцию со стороны населения. Простые люди увидели в этом прямое посягательство на гражданские права.