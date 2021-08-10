Во Франции выросло число нападений на пункты вакцинации

Новый закон об обязательной вакцинации населения во Франции привёл к росту нападений на точки иммунизации. Об этом сообщает Sveriges Radio.
Центры вакцинации и медицинские пункты, где
Ранее сообщалось, что население во Франции возмутилось мерами правительства президента Эммануэля Макрона. 25 июля более 150 тысяч человек вышли на массовые протесты против мер борьбы с коронавирусом, принятых руководством страны. Манифестанты увидели в постановлениях правительства ущемление гражданских прав и пренебрежение ценностями республики, такими, как свобода, равенство, братство.