Во Франции выросло число нападений на пункты вакцинации

Новый закон об обязательной вакцинации населения во Франции привёл к росту нападений на точки иммунизации. Об этом сообщает Sveriges Radio.

Центры вакцинации и медицинские пункты, где ставят уколы вакциной от коронавируса, всё чаще сталкиваются с агрессией со стороны граждан Франции, несогласных с правительством и его мерами по борьбе с эпидемией. Сотрудники центров проходят подготовку в новых условиях подъёма волны насилия. Издание связывает данную вспышку агрессии населения с тем, что отказывающиеся от укола вакциной могут получить тюремный строк.

Ранее сообщалось, что население во Франции возмутилось мерами правительства президента Эммануэля Макрона. 25 июля более 150 тысяч человек вышли на массовые протесты против мер борьбы с коронавирусом, принятых руководством страны. Манифестанты увидели в постановлениях правительства ущемление гражданских прав и пренебрежение ценностями республики, такими, как свобода, равенство, братство.