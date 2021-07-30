Французы перестали доверять Макрону из-за массовой вакцинации

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Прокуратура Латвии возбудила уголовное дело по статье о преступлениях против свободы, чести и свободы личности по факту инцидента с посадкой самолёта Ryanair в Минске. Об этом сообщает латвийское агентство LETA.

Латвийская полиция начала расследовать этот инцидент. Следователи пришли к выводу о необходимости начать уголовное преследование. В конце мая полиция начала ведомственное расследование, но позже было принято решение начать уголовный процесс,...