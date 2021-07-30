Французы перестали доверять Макрону из-за массовой вакцинации

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил массовую вакцинацию в стране, что спровоцировало крупную волну протестов. Значительная доля французов перестала доверять главе государства, сообщает Politico.
Более 150 тысяч человек в прошлые выходные вышли на массовые манифестации в связи с принятыми мерами против пандемии. В Париже и Марселе прошли самые масштабные акции протеста. Недовольство населения вызвано безальтернативными условиями, которые выдвигают президент и правительство Франции.
Разве Макрон не читал, что написано на наших монетах? Там написано «Либерте», «Эгалите», «Фратерните» — что случилось со свободой? — негодовал житель Марселя Роберт Фарина.
Основная масса обывателей одобряет экстренные меры Макрона. По недавним опросам, порядка 60% респондентов выступают за введение системы «иммунных пропусков».
Ранее официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что четвёртая волна пандемии коронавирусной инфекции охватила всю территорию страны. На данный момент зафиксировано 27 тысяч новых случаев заражения в неделю, что превышает средний уровень заболеваемости за прошедшую неделю на восемь тысяч.