В Британии уволился встречавшийся с любовницей в карантин советник кабмина

https://static.news.ru/photo/7bf0b178-8f75-11ea-9869-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Профессор Нил Фергюсон из Имперского колледжа Лондона покинул пост советника научной консультативной группы правительства Великобритании по чрезвычайным ситуациям. Эпидемиолог нарушил карантинные правила, которые были введены под его руководством.

По данным газеты The Telegraph, мужчина позволил своей любовнице Антонии Стаатс навещать его во время карантина, что является нарушением ограничительных мер, принятых в связи с пандемией коронавируса. При этом сам Фергюсон в середине марта жаловался на симптомы инфекции — кашель и жар. Позднее у него подтвердилось заражение COVID-19.

Exclusive: Government scientist Neil Ferguson resigns after breaking lockdown rules to meet his married lover https://t.co/VveG0jZwwW — Manish Christi (@manishchristie) May 6, 2020

В беседе с CNN эксперт признал , что поступал неправильно, и заявил о необходимости соблюдать социальное дистанцирование.

Я действовал, полагая, что у меня есть иммунитет, я получил положительный результат на коронавирус и полностью изолировал себя в течение почти двух недель после появления симптомов, — пояснил эпидемиолог.

Как писал NEWS.ru, по числу жертв коронавируса Великобритания обошла Италию и стала первой в Европе. От инфекции в королевстве скончались более 32 тысяч человек.