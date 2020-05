В Британии уволился встречавшийся с любовницей в карантин советник кабмина

Фото: Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По данным газеты The Telegraph, мужчина позволил своей любовнице Антонии Стаатс навещать его во время карантина, что является нарушением ограничительных мер, принятых в связи с пандемией коронавируса. При этом сам Фергюсон в середине марта жаловался на симптомы инфекции — кашель и жар. Позднее у него подтвердилось заражение COVID-19.