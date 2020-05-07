В Британии рассказали, кто больше подвержен риску смерти от коронавируса

https://static.news.ru/photo/fd81202e-9047-11ea-b370-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Lentati/Global Look Press

Темнокожие люди, этнические индийцы, бангладешцы и пакистанцы имеют гораздо больше шансов умереть от коронавирусной инфекции, чем люди европейского происхождения. Об этом заявили в Национальной статистической службе Великобритании.

Специалисты пояснили, что шансы темнокожих мужчин умереть от COVID-19 в 4,2 раза больше, чем у представителей европеоидной расы. Темнокожие женщины в 4,3 раза больше подвержены риску смерти от коронавируса, чем светлокожие, сказано в отчёте.

У этнических бангладешцев, пакистанцев, индийцев и людей, чьи родители принадлежат к разным расам, риск смерти, связанной с коронавирусом, по сравнению со светлокожими людьми также значительно повышен, — рассказали эксперты.

Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории Великобритании перевалило за 200 тысяч. Жертвами пандемии в королевстве стали более 30 тысяч человек, писал NEWS.ru.