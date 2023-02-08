В Британии подтвердили правоту Путина о слабости Запада Полковник ВС Британии Бреттон-Гордон подтвердил правоту Путина о слабости Запада

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Президент России Владимир Путин оказался прав, когда говорил о слабости Запада в военном и политическом отношении, заявил в статье для газеты i news бывший полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон. По его мнению, Британия обладает отличной оборонной промышленностью, которой не спешат пользоваться власти страны из-за желания развивать другие технологии. Полковник отмечает, что без должного обновления британский военно-промышленный комплекс будет ухудшаться.

Последние несколько лет все разговоры сводились к сокращению численности солдат и танков из-за роста кибернетических и космических технологий, — говорится в материале.

Телеканал Sky News ранее сообщил, что Министерство финансов Великобритании не видит возможности увеличить бюджет на оборону. В британском ведомстве сигнализировали, что для этого сейчас нет денег, хотя и признали острую необходимость перевооружения.

Глава британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд заявил, что Великобритания, будучи вовлеченной в конфликт на Украине стороной, должна столкнуться с Россией лицом к лицу. При этом он подчеркнул, что сухопутные войска королевства находятся в плачевном состоянии. Эллвуд призвал отменить решение о сокращении числа военнослужащих и увеличить расходы на оборону.