05 сентября 2025 в 14:34

В Британии назвали иностранный легион Украины «развалюхой»

The Spectator: идея Зеленского о создании иностранного легиона провалилась

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Инициатива президента Украины Владимира Зеленского по созданию иностранного легиона потерпела неудачу, написал в статье для британского издания The Spectator журналист Колин Фриман. По его словам, проект оказался нежизнеспособным с самого начала, несмотря на попытки украинского лидера привлечь внимание к нему.

Несмотря на то, что в качестве вербовщика выступал мастер-шоумен Владимир Зеленский, украинский международный легион с самого начала представлял собой развалюху, — говорится в публикации.

Сообщается, что в подразделение брали неквалифицированных «туристов» без боевого опыта. На одного профессионала приходилось по несколько «неудачников». При этом наемники не могли ориентироваться в оперативной обстановке и выполнять приказы из-за языкового барьера.

Ранее командир отряда специального назначения «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил NEWS.ru, что в рядах ВСУ почти не осталось иностранных наемников. Почти все они убиты, отметил боевой генерал. Алаудинов добавил, что новые иностранные наемники не торопятся вступать в ряды ВСУ еще и по причине отрицательной репутации украинской армии. Там систематически не выплачивают зарплаты, отметил он, и бесчеловечно относятся к военнослужащим.

иностранные наемники
иностранный легион
Украина
Владимир Зеленский
