Рестораны Fish & Chips в Британии идут на дно из-за санкций против России Sky News: до трети ресторанов Fish & Chips в Британии могут закрыться из-за санкций против РФ

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До трети британских заведений, специализирующихся на традиционном блюде Fish and Chips, могут остановить работу из-за возросших затрат, вызванных санкционным давлением на Россию, сообщает Sky News. По данным телеканала, с октября 2021 года цена килограмма трески, необходимой для приготовления культового блюда, возросла на 200%. Основной причиной взрывного скачка стал введенный в марте 35-процентный тариф на поставки рыбы из России, доля которой — 40% от британского импорта.

Треть ресторанов находится под угрозой закрытия из-за роста издержек, — заявил глава Национальной федерации продавцов жареной рыбы Эндрю Крук.

Кроме того, повышение цен на картофель составило порядка 30%. Из-за прекращения поставок с Украины Великобритания лишилась около 50% импорта подсолнечного масла.

Омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов ранее заявил, что запасов импортного алкоголя российским ресторанам хватит лишь до осени. По его словам, на складах крепкого горячительного уже почти не осталось, оно есть только в заведениях, которые заранее им закупились.