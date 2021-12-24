В Британии допустили наступление национальной катастрофы «из-за России»

Резкое повышение цен на газ привело к масштабному кризису в экономике Великобритании. Руководство ряда компаний обратилось с просьбой к правительству принять меры, поскольку происходящее с топливом ставит промышленность страны на грань катастрофы. Об этом пишет The Telegraph.

Соответствующие обращения в правительство направили руководители компаний EDF, Good Energy и Energy UK. При этом эксперты считают , что подорожание сырья происходит из-за того, что «Россия не наращивает поставки в Европу».

Это национальный кризис. Оптовые цены на газ и электроэнергию выросли до беспрецедентного уровня за последние три недели, — заявил исполнительный директор Good Energy Найджел Поклингтон.

В свою очередь, представитель EDF Филипп Коммаре назвал ситуацию в сфере энергетики критической. При этом он считает, что всё только начинается и дальше ситуация будет только ухудшаться.

Аналитик Investec Мартин Янг полагает, что тарифы на электричество вырастут до 56%. В результате среднее домохозяйство будет платить около 2 тысяч фунтов в год (195 тысяч рублей) вместо 1277 фунтов (124 тысячи рублей), которые платит сейчас.

Ранее сообщалось, что Европе из-за нехватки газа приходится сокращать объёмы промышленного производства. В Германии в следующем году поставки электроэнергии подорожают до рекордного уровня. Франция, которая до этого экспортировала электроэнергию, сейчас вынуждена закупать её у других стран. Это вынуждает фабрики сокращать объёмы производства или вообще прекращать работу.