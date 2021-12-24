Европа начала сокращать объёмы производства из-за нехватки газа

Европе из-за нехватки газа приходится сокращать объёмы промышленного производства. Как сообщает The Wall Street Journal , в Германии в следующем году поставки электроэнергии подорожают до рекордного уровня.

Франция, которая до этого экспортировала электроэнергию, сейчас вынуждена закупать её у других стран, утверждает издание. Это вынуждает фабрики сокращать объёмы производства или вообще прекращать работу.

Эксперты считают основной причиной данной тенденции «климатоманию» — чрезмерную озабоченность политиков Европейского союза глобальным потеплением. Многие европейские страны решили перейти на альтернативную энергетику. Франция и Германия, например, сокращают свои АЭС. Кроме того, как полагают авторы издания, поставки газа из России находятся под угрозой из-за внешней политики Европы, поэтому ситуация ещё больше усложняется.

Ранее министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт не исключила приостановку проекта «Северный поток — 2» в случае обострения конфликта на Украине. Она выступила за введение персональных санкций против высшего руководства России. По мнению главы Минобороны ФРГ, «ответственные за агрессию лица» должны прочувствовать на себе последствия обострения конфликта.