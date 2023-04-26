В Бразилии запрещают работу Telegram из-за неонацизма Telegram запрещают в Бразилии из-за непредоставления всех данных по запросу полиции

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В Бразилии суд обязал телефонных операторов и магазины приложений удалить мессенджер Telegram со своих платформ, передает издание G1. Причина такого требования — Telegram не передал в Федеральную полицию все данные о неонацистских группировках на платформе мессенджера. Телефонные компании Vivo, Claro, Tim и Oi, а также Google и Apple, отвечающие за магазины приложений Playstore и App Store, получили письмо о приостановке работы Telegram 26 апреля днем.

Известно, что Telegram даже предоставил 21 апреля часть данных, запрошенных полицией после того, как этого потребовал суд. Но среди данных не было номеров телефонов участников и администраторов групп неонацистского содержания.

Вместе с тем суд увеличил штраф, наложенный на Telegram за непредоставление данных с 100 тысяч реалов до 1 млн реалов (16 млн рублей) в день за отказ предоставить данные.

Еще в январе администрацию мессенджера Telegram оштрафовали на 1,2 млн реалов в Бразилии из-за отказа выполнить судебное предписание и заблокировать каналы сторонников экс-президента страны Жаира Болсонару, обвиняемых в распространении недостоверных данных. В администрации Telegram посчитали, что требования тотальной блокировки могут иметь признаки цензуры, запрещенной конституцией Бразилии.