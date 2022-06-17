В Боснии и Герцеговине прокомментировали признание Россией ЛНР и ДНР

Фото: Carsten Reisinger/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что его стране понятны причины, по которым Россия признала независимость ЛНР и ДНР. Об этом представитель БиГ сообщил «Известиям» во время ПМЭФ.

Нам понятны причины, которые подвигли Россию признать их статус. Когда-то на территории Хорватии существовала Республика Сербская Краина. Точно таким же образом под давлением Запада силами и руками хорватов это образование перестало существовать. И, что самое страшное, она была очищена по этническому признаку, — рассказал бывший президент Республики Сербской.

По его мнению, то же самое. скорее всего, планировалось в ЛНР и ДНР. И с этой точки зрения правительство страны прекрасно понимает сложившуюся ситуацию. Также политик, который представляет сербское население в Боснии и Герцеговине, прокомментировал возможное вступление страны в НАТО.

Позиция Республики Сербской абсолютно твердая: мы против вхождения в НАТО, — сказал член президиума балканского государства.

Ранее сообщалось, что власти бывшей югославской республики Боснии и Герцеговины (БиГ) стали одной из стран, которые без экивоков определили свою позицию относительно начатой почти месяц назад специальной операции РФ. Однако БиГ не присоединилась к антироссийским санкциям, поскольку против выступает руководство Республики Сербской — сербской части страны.