В Берлине предложили создать аналог НАТО в сфере здравоохранения

https://static.news.ru/photo/0426da0a-a8e8-11ea-ba88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Kneffel/Global Look Press

Глава Минздрава Германии Йенс Шпан выступил с идеей создания европейского альянса для осуществления взаимной поддержки во времена кризисов, подобных пандемии коронавируса.

Новый альянс может быть своего рода НАТО в области здравоохранения, — пояснил он изданию Rheinische Post.

Министр отметил, что для оказания быстрой и эффективной помощи необходимы единые структуры, способные мобилизовать ресурсы, к которым могут прибегать эксперты и медики.

Шпан также предложил деятельность Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, создав из него подобие общеевропейского института вирусологии.

В мире на сегодняшний день зафиксировано более 7 млн инфицированных COVID-19. Свыше 403,9 тысяч человек погибли, более 3,4 млн выздоровели.

В России, согласно последним данным, выявлено 467,6 тысячи случаев заражения. Выздоровели 226,7 тысячи человек, 5,8 тысячи умерли.

Как ранее писал NEWS.ru, канцлер Германии Ангела Меркель считает, что страна по-прежнему находится в начале пандемии, поскольку вакцины от коронавируса пока нет.