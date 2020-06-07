В Берлине предложили создать аналог НАТО в сфере здравоохранения

Глава Минздрава Германии Йенс Шпан выступил с идеей создания европейского альянса для осуществления взаимной поддержки во времена кризисов, подобных пандемии коронавируса.
Новый альянс может быть своего рода НАТО в области здравоохранения, —
пояснилон изданию Rheinische Post.
Министр отметил, что для оказания быстрой и эффективной помощи необходимы единые структуры, способные мобилизовать ресурсы, к которым могут прибегать эксперты и медики.
Шпан также предложил деятельность Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, создав из него подобие общеевропейского института вирусологии.
В мире на сегодняшний день зафиксировано более 7 млн инфицированных COVID-19. Свыше 403,9 тысяч человек погибли, более 3,4 млн выздоровели.
В России, согласно последним данным, выявлено 467,6 тысячи случаев заражения. Выздоровели 226,7 тысячи человек, 5,8 тысячи умерли.
Как ранее писал NEWS.ru, канцлер Германии Ангела Меркель считает, что страна по-прежнему находится в начале пандемии, поскольку вакцины от коронавируса пока нет.
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