Меркель считает, что Германия по-прежнему находится в начале пандемии

https://static.news.ru/photo/04a1762c-a030-11ea-ba73-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Clemens Bilan/Pool/Global Look Press

Германия по-прежнему находится в начале пандемии коронавируса, хотя ситуация и взята властями страны под контроль. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Мы по-прежнему живём в начале пандемии. У нас нет вакцины, нет лекарства, — цитирует её ТАСС.

Меркель добавила, что власти продолжают следить за ситуацией. Кроме того, по её мнению, местные и федеральные власти во время кризиса работали сообща, что способствовало нынешнему успеху в борьбе с кризисом.

Как писал NEWS.ru, канцлер Германии Ангела Меркель призвала жителей страны продолжать придерживаться действующих эпидемиологических правил на фоне постепенного снятия ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.