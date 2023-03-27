В Берлине опровергли планы высылки российских дипломатов Правительство Германии опровергло сообщения о планах выслать 30 российских дипломатов

Фото: Philipp Znidar/dpa/Global look Press

Правительство Германии не подтверждает сообщения о высылке 30 российских дипломатов, сообщила представитель Министерства иностранных дел Андреа Зассе. По ее словам, которые приводит ТАСС, такие меры не рассматриваются.

На данный момент мы не рассматриваем высылку российских дипломатов, — сообщила Зассе.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что МИД ФРГ планирует выслать более 30 аккредитованных в Берлине российских дипломатов. В ответ на это в Москве заявили, что у главы немецкого дипведомства Анналены Бербок «шпиономания». В МИД РФ добавили, что жесткий ответ России на намерения немецкой стороны выслать российских дипломатов уже готов.

До этого премьер-министр Баварии Маркус Зедер посоветовал Бербок следить за словами после того, как она заявила, что страны Европы ведут «войну против России». Баварский премьер, возглавляющий партию ХСС, также призвал канцлера ФРГ Олафа Шольфа «остановить» Бербок в связи с ее некорректными высказываниями. Сама министр иностранных дел уже признала свои слова ошибкой.

В январе МИД России объявил о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. Это стало ответной мерой Москвы на решение Таллина о сокращении штата сотрудников посольства РФ.