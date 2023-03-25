В МИД России указали на «шпиоманию» Бербок ТАСС: МИД РФ анонсировал жесткий ответ на возможную высылку дипломатов из ФРГ

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Анналена Бербок

Жесткий ответ России на намерения немецкой стороны выслать российских дипломатов уже готов, главе МИД Германии Анналене Бербок он «понравится», заявил ТАСС источник в МИД РФ. Он указал, что у главы немецкого дипведомства «шпиомания».

У Бербок шпиономания. Жесткий ответ на эти нездоровые шаги Берлина уже готов — ей понравится, — приводит ТАСС слова собеседника.

Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер посоветовал главе МИД Германии Анналене Бербок следить за словами после того, как она заявила, что страны Европы ведут «войну против России». Баварский премьер, возглавляющий партию ХСС, также призвал канцлера ФРГ Олафа Шольфа «остановить» Бербок в связи с ее некорректными высказываниями. Сама министр иностранных дел уже признала свои слова ошибкой.

В январе МИД России объявил о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. Это стало ответной мерой Москвы на решение Таллина о сокращении штата сотрудников посольства РФ.

В феврале о высылке около 10 российских дипломатов также объявили власти Нидерландов. В МИД РФ расценили это решение как шаг, нацеленный на разрушение отношений между двумя странами. В ведомстве подчеркнули, что тем самым Нидерланды сорвали переговорный процесс по созданию условий для функционирования диппредставительств РФ, который продолжался около года.