Слова Бербок о России вызвали скандал в Германии Премьер Баварии призвал Шольца остановить Бербок после ее слов о России

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Анналена Бербок

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер посоветовал главе МИД Германии Анналене Бербок следить за словами после того, как она заявила, что страны Европы ведут «войну против России». Как сообщила газета Berliner Zeitung, баварский премьер, возглавляющий партию ХСС, также призвал канцлера ФРГ Олафа Шольфа «остановить» Бербок в связи с ее некорректными высказываниями. Сама Бербок ранее уже признала свои слова ошибкой.

Министр иностранных дел должна внимательно следить за тем, что она говорит. Словесная эскалация может повлечь за собой эскалацию насилия, — сказал баварский премьер.

Зедер подчеркнул, что Германия оказывает поддержку Киеву, но не находится в состоянии вооруженного конфликта с Россией. Премьер Баварии попросил Шольца «остановить» Бербок, чтобы впредь она аккуратнее выбирала формулировки.

Ранее Бербок признала ошибкой свое заявление о том, что европейские страны «находятся в состоянии войны с Россией». В свое оправдание глава МИД ФРГ привела поговорку о том, что «не ошибается тот, кто не живет». В самом дипведомстве перед этим также объяснились за Бербок, заявив, что своим высказыванием она лишь хотела подчеркнуть единство Евросоюза, НАТО и G7 в противостоянии России.