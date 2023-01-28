В МИД ФРГ объяснили слова Бербок о войне против России МИД ФРГ: слова Бербок о войне против России были попыткой подчеркнуть единство ЕС и НАТО

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Словам министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о войне против России являлись попыткой подчеркнуть, что ЕС, НАТО и страны G7 едины против российской агрессии. Об этом заявил журналистам представитель немецкого внешнеполитического ведомства Кристиа Вагнер. Он также напомнил, что Бербок ранее давала понять, что ФРГ не является стороной конфликта.

Если вы спросите меня, было ли намерением министра иностранных дел сосредоточить дебаты на том, как они сейчас ведутся в некоторых соцсетях, то это, конечно, не так. <...> Эти дебаты были направлены на то, чтобы еще раз подчеркнуть, что мы, Европейский Союз, НАТО и партнеры по «Большой семерке», едины против этой российской агрессивной войны на Украине. Именно так это и следует рассматривать, — сказал Вагнер.

Он напомнил что Бербок наравне с другими члена немецкого правительства неоднократно давала понять, что Берлин не является стороной конфликта в смысле международного права, и что поддержка Украины не превращает Германию в такую сторону. По словам представителя МИД ФРГ, министра следует понимать «в этом контексте».

Анналена Бербок 24 января в ходе заседания ПАСЕ сказала, что страны Европы «ведут войну против России» и призвала государства ЕС делать больше для поддержки Украины. Ее слова были подвергнуты жесткой критике с разных сторон.

В частности, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер потребовал разъяснений от Бербок. По его словам, главе МИД следует тщательно обдумывать то, что она говорит.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что послу ФРГ в России следует прояснить позицию Министерства иностранных дел Германии о статусе страны в конфликте на Украине.

При этом в немецком МИД ранее уже заявляли, что поддержка Украины не делает Германию стороной конфликта.