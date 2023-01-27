В МИД ФРГ прокомментировали слова Бербок о «войне Европы против России» МИД Германии: поддержка Киева не делает Берлин одной из сторон конфликта

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Анналена Бербок

Министерство иностранных дел ФРГ оказалось вынуждено объясняться после слов главы ведомства Анналены Бербок на заседании ПАСЕ, что страны Европы «ведут войну против России». В немецком МИД, отвечая на запрос издания Bild, заявили, что поддержка Украины не делает Германию стороной конфликта.

На встрече с членами ПАСЕ 24 января министр иностранных дел Бербок подчеркнула, что Европа должна совместно выступить против этой войны. Международное право однозначно: поддержка Украины в осуществлении ее индивидуального права на самооборону... которое закреплено в Уставе ООН, не делает Германию одной из сторон конфликта, — ответили в ведомстве на запрос.

Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Запад ведет заранее спланированную войну против России, о чем свидетельствует в том числе высказывание Анналены Бербок, что Европа ведет «войну против России, а не друг против друга».

Ранее МИД Германии пришлось извиняться за высказывания, сделанные в адрес российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, которые сочли насмешкой над Африкой и ее жителями в Африканском союзе. В Twitter германского ведомства появилось сообщение о том, что Лавров прибыл в Африку не для того, чтобы смотреть на рисунок леопарда, а чтобы заявить, что партнеры Киева хотят уничтожить все русское.