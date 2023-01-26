МИД Германии извинился за леопарда в твите о посещении Лавровым Африки МИД ФРГ извинился перед Африканским союзом за высказывания в адрес Лаврова

МИД Германии извинился за высказывания в адрес российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, которые пресс-секретарь Африканского союза Эбба Калондо сочла насмешкой над континентом и его жителями. Ранее в Twitter германского министерства появилось сообщение о том, что Лавров прибыл в Африку «не для того, чтобы смотреть на (рисунок леопарда - NEWS.ru), а для того, чтобы заявить, что партнеры Киева «хотят уничтожить все русское».

Ваша точка зрения принята, приносим извинения. Мы ценим наших африканских партнеров. <…>Мы хотели разоблачить ложь, которую Россия использует для оправдания своей империалистической агрессивной войны против Украины, — сообщили в этой связи в германском министерстве.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в ЮАР 23 января. Глава внешнеполитического ведомства прибыл в страну с официальным визитом. На пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ЮАР Наледи Пандор Лавров заявил, что отношения России с Западом имеют характер не гибридной, а почти настоящей войны. Он также назвал президента Украины Владимира Зеленского президентом войны и президентом-русофобом.