Захарова призвала Германию определиться со статусом в конфликте на Украине Захарова: послу ФРГ следует прояснить позицию о статусе Германии в конфликте на Украине

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Мария Захарова

Послу ФРГ в России следует прояснить позицию Министерства иностранных дел Германии о статусе страны в конфликте на Украине. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Так она отреагировала на ситуацию с главой немецкого внешнеполитического ведомства Анналеной Бербок, упомянувшей о том, что Германия «находится в состоянии войны с Россией».

Министр иностранных дел Германии заявляет, что ее страна вместе с другими странами воюет с Россией. Это же министерство не считает свою страну участницей конфликта. Учитывая эти противоречащие друг другу высказывания, послу Германии в России следует их прояснить, — написала Захарова.

Министерство иностранных дел ФРГ оказалось вынуждено объясняться после слов главы ведомства Анналены Бербок на заседании ПАСЕ, что страны Европы «ведут войну против России». В немецком МИД, отвечая на запрос издания Bild, заявили, что поддержка Украины не делает Германию стороной конфликта.

Ранее сама Захарова заявила, что Запад ведет заранее спланированную войну против России. По ее словам, об этом свидетельствуют высказывание главы МИД ФРГ Анналены Бербок, решения канцлера ФРГ Олафа Шольца о передаче танков Leopard 2A6 Украине, а также декабрьское заявление экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о минских договоренностях.