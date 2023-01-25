Представитель МИД РФ Мария Захарова припомнила слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что страны Европы ведут «войну против России, а не друг против друга» на фоне решения канцлера ФРГ Олафа Шольца о передаче танков Leopard 2A6 Украине. По словам дипломата, высказывание Бербок, решение Шольца и декабрьское заявление экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о минских договоренностях свидетельствует о том, что Запад ведет заранее спланированную войну против России.

Если прибавить к этому откровения Меркель о том, что они укрепляли Украину и не рассчитывали на минские договорённости, то речь идет о заранее спланированной против России войне. И не говорите потом, что «вы не слышали», — написала представитель внешнеполитического ведомства в своем Telegram-канале.