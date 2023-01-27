Премьер Саксонии потребовал от Бербок разъяснений после слов о войне с РФ Премьер Саксонии Кречмер потребовал от Бербок разъяснений после слов о войне с Россией

Фото: Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

Анналена Бербок

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер потребовал разъяснений от министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, которая заявила о войне стран Европы с Россией. По его словам, которые приводит издание Sächsische Zeitung, главе МИД следует тщательно обдумывать то, что она говорит.

Бербок 24 января, выступая на заседание ПАСЕ, заявила, что страны Европы «ведут войну против России».

Министр иностранных дел — наш главный дипломат. Она должна тщательно обдумывать свои слова. В острой ситуации мы не можем позволить себе двусмысленных высказываний, — подчеркнул Кречмер.

Издание указывает, что премьер Саксонии потребовал от Бербок разъяснений. При этом Кречмер ранее раскритиковал решение федерального правительства поставить Киеву танки Leopard.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что послу ФРГ в России следует прояснить позицию Министерства иностранных дел Германии о статусе страны в конфликте на Украине. Так она отреагировала на ситуацию с главой немецкого внешнеполитического ведомства Анналеной Бербок.