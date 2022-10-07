В Белоруссии назвали число подготовленных военных резерва Минобороны Белоруссии заявило о готовности выставить ресурс в 500 тысяч военнообязанных

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Минобороны Белоруссии в своем Тelegram-канале сообщило, что при необходимости может выставить ресурс в 500 тысяч военнообязанных. Речь идет о подготовленном резерве, заявил министр обороны страны Виктор Хренин, комментируя журналистам масштабы проводимой работы с военнослужащими запаса.

Мобилизационные сборы с военнослужащими запаса носят постоянный характер, за последние 20 лет через мобилизационные сборы прошли 130 тысяч человек. Военное ведомство при необходимости может выставить ресурс в 500 тысяч военнообязанных, и речь идет о подготовленном резерве, — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Министр обороны озвучил данную информацию Он подчеркнул, что данная работа абсолютно плановая, это и есть каждодневный труд военных комиссариатов и должностных лиц воинских частей.

Глава ведомства также сообщил, что 60% белорусской армии — контрактники, потому в стране нет необходимости создавать контрактную армию.

Ранее президент страны Александр Лукашенко сообщил, что население Белоруссии не будет мобилизовано для участия в военной операции на Украине. По его словам, слухи о мобилизации создают внешние источники, которые пытаются «уцепиться хоть за что-то, чтобы создать ситуацию».

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил об отсутствии необходимости мобилизации в республике. Он отметил, что страна выполняет поставленные цели по обороне.