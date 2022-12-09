В Бельгии по делу о коррупции вокруг ЧМ-2022 задержана замглавы ЕП Замглавы Европарламента Ева Кайли задержана по делу о коррупции вокруг ЧМ-2022

Фото: Takis Sagias / www.imago-images.de / Global Look Press

В Брюсселе по делу о коррупции, связанному с нынешним чемпионатом мира по футболу, задержана заместитель главы Европарламента Ева Кайли, передает France-Presse. Отмечается, что по этому же делу был арестован бывший евродепутат Пьер-Антонио Панцери, у которого дома обнаружили €500 тысяч наличными. Всего по делу были арестована четыре человека.

Заместитель главы Европарламента Ева Кайли задержана в бельгийской столице по делу о коррупции, связанному с нынешним чемпионатом мира по футболу, — сказано в публикации.

Задержанных подозревают в том, что они получали взятки от катарской стороны, чтобы повлиять на политику Европейского союза в преддверии подготовки ЧМ. Следственные мероприятия продолжаются.

В России за последние два года установленный ущерб от коррупционных преступлений составил более 100 млрд рублей. При этом в 2022 году он превысил 37 млрд рублей, ранее рассказал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Он также отметил, что впервые за последние годы стоимость арестованного имущества и изъятых ценностей по коррупционным делам превысила размер причиненного ущерба.

Годом ранее сумма причиненного ущерба составила 63,9 млрд. Из них 15,6 млрд было возмещено в добровольном порядке, а еще 62,6 млрд было получено путем ареста и изъятия имущества. По словам Краснова, взыскание ущерба от коррупционных преступления является одним из приоритетных направлений работы его ведомства.