В Австрии в результате возгорания поезда пострадали 45 человек

Фото: ALEX HALADA / imago-images.de / Global Look Press

В результате пожара на поезде на западе Австрии 45 человек получили легкие травмы, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на местную полицию. По информации агентства, всего было эвакуировано 200 пассажиров. Отмечается, что воспламенение в одном из составов произошло во время движения через тоннель около города Инсбрука в Австрийских Альпах.

Как сообщили власти, около 200 пассажиров в Австрии были эвакуированы в среду после того, как поезд, в котором они ехали, загорелся в тоннеле. Местная полиция сообщила AFP, что около 45 пассажиров получили легкие травмы, вероятно, надышавшись дымом, — сказано в публикации.

Журналисты уточнили, что поезд перевозил в том числе автомобили и следовал по маршруту Вена — Амстердам.

Вечером 2 июня на востоке Индии пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом (по другой версии — с другим пассажирским поездом) и частично сошел с рельсов. Эксперт по транспорту Яков Гуревич предположил, что причиной катастрофы стала неисправная автоматика. По его словам, в стране много проблем в диспетчерской сфере, а также с качеством рельсов.

По последним данным, при столкновении поездов погибло не менее 294 человек. Еще более тысячи человек пострадало.