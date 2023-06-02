В Индии 50 человек погибли при столкновении поездов

Фото: Dipa Chakraborty/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Индии в районе города Баласор столкнулись пассажирский и грузовой поезда, сообщает Hindustan Times. В результате аварии погибли не менее 50 человек, еще 179 получили различные ранения. В Сети опубликованы кадры с места трагедии.

Авария произошла в 19:20 (16:50 мск) возле железнодорожной станции Баханага Базар. Пассажирский поезд, следовавший из Калькутты в Ченнаи, врезался в товарный состав. После этого часть вагонов сошла на соседние пути, в результате чего произошло столкновение с другим пассажирским поездом. Причины произошедшего пока не называются. На месте работают спасатели.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования родным и близких погибших.

В марте этого года в Греции пассажирский поезд столкнулся с грузовым и опрокинулся. Всего в составе находились 350 пассажиров. В результате ЧП погибли 29 человек, еще 85 получили ранения. Поезд следовал по маршруту Салоники — Лариса.

В начале января два поезда столкнулись в метро Мехико. Инцидент произошел на третьей линии метрополитена между станциями Potrero и La Raza. Мэр мексиканской столицы Клаудия Шейнбаум написала в своем Twitter-аккаунте, что на место происшествия были направлены представители администрации Мехико, а также глава местной подземки.