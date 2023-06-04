Число жертв столкновения поездов в Индии возросло Не менее 294 человек погибло при столкновении поездов в индийском штате Одиша

Фото: Javed Dar/XinHua/Global Look Press

Столкновение поездов в индийском штате Одиша

Не менее 294 человек погибло при столкновении поездов в Баласоре в индийском штате Одиша, сообщает Hindustan Times. Еще более тысячи человек пострадали. Ранее сообщалось о 288 погибших и более 800 пострадавших.

По меньшей мере 294 человека погибли и более 1000 получили ранения в результате одной из самых страшных аварий в Индии. Больницы в Баласоре переполнены пациентами, — говорится в сообщении.

Сейчас продолжается процедура опознания тел. Издание пишет, что родственники пассажиров пытаются найти своих близких.

Власти занимаются восстановлением железнодорожного полотна. В Министерстве путей сообщения сообщили, что для скорейшего возобновления работы путей задействовано более семи машин Poclain, два аварийно-спасательных поезда, три-четыре железнодорожных и автомобильных крана. Движение на поврежденных участках планируют восстановить в ближайшее время.

Вечером 2 июня на востоке Индии пассажирский поезд столкнулся с грузовым (по другой версии — с другим пассажирским) и частично сошел с рельсов. Эксперт по транспорту Яков Гуревич предположил, что причиной катастрофы стала неисправная автоматика. По его словам, в стране много проблем в диспетчерской сфере, а также с качеством рельсов.