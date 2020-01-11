https://static.news.ru/photo/343bac94-35d3-11ea-ad90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг назвал неприемлемыми санкции Вашингтона против «Северного потока — 2».

Он подчеркнул, что Вена отвергает экстерриториальное действие ограничительных мер, и напомнил, что трубопровод не ущемляет интересы Незалежной, при этом способствует диверсификации энергоснабжения европейских стран.

Мы не можем продолжать использовать методы 30-летней давности. Мир стал многополярным, — заявил глава австрийского МИДа в интервью Die Presse.

Außenminister Alexander Schallenberg über die Iran-Krise, das Manko der EU auf der Weltbühne, Assads Kriegsverbrechen, die Gnadenfrist für das Abdullah-Zentrum, den Hackerangriff auf das Außenamt und sein Verhältnis zur ÖVP. https://t.co/GzChCNSW2h — Die Presse (@DiePressecom) January 11, 2020

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что американские санкции замедлят реализацию «Северного потока — 2». Как писал NEWS.ru, 20 декабря 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год. Документ включает в себя ограничительные меры в отношении газопровода. При этом американский Госдепартамент сообщил, что компании — подрядчики «Северного потока — 2» смогут избежать санкций, если прекратят работы в срок до 20 января 2020 года. Швейцарская компания Allseas, занимающаяся прокладкой труб, уже остановила строительство и отозвала специальные суда.