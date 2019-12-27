https://static.news.ru/photo/434e8bc4-28d2-11ea-98d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aксель Шмидт/Nord Stream 2

Госдепартамент США сообщил, что компании-подрядчики «Северного потока — 2» смогут избежать американских санкций, если прекратят работы в срок до 20 января 2020 года.

Если связанные со строительством компании немедленно не продемонстрируют свои намерения прекратить работы, США введут санкции. Связанные со строительством компании должны завершить работы в течение 30 дней, — сказано в пояснении к правилам действия американских ограничительных мер.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, который предусматривает введение санкций против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

Как ранее писал NEWS.ru, разрешение Датского энергетического агентства на прокладку газопровода «Северный поток — 2» на территории Дании распространяется на работы по прокладке магистрали, а не на конкретные суда.