https://static.news.ru/photo/9ec4b51e-34a8-11ea-8c1c-fa163e074e61_660.jpg Матеуш Моравецкий Фото: Radek Pietruszka/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что американские санкции замедлят реализацию «Северного потока — 2», но проект всё же будет завершён.

Я думаю, что американские санкции затянут реализацию проекта, но не остановят, — отметил политик в интервью газете Welt.

По его словам, для польского государства было бы лучше, если бы строительство газопровода не начиналось. Он добавил, что часто общается с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на тему того, что России нельзя позволять «шантажировать ЕС остановкой газовых поставок». Однако политик признал, что у немецкого коллеги другая позиция по этому вопросу.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год. Документ включает в себя санкционные меры в отношении газопровода. При этом Госдепартамент США сообщил, что компании — подрядчики «Северного потока — 2» смогут избежать американских санкций, если прекратят работы в срок до 20 января 2020 года. Швейцарская компания Allseas, занимающаяся прокладкой труб, уже остановила строительство и отозвала специальные суда. По словам её представителя Йенса Мюллера, осталось уложить около 160 километров трубопровода из 2460 километров, писал NEWS.ru.