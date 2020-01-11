Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что американские санкции замедлят реализацию «Северного потока — 2», но проект всё же будет завершён.
Я думаю, что американские санкции затянут реализацию проекта, но не остановят, — отметил политик в интервью газете Welt.
По его словам, для польского государства было бы лучше, если бы строительство газопровода не начиналось. Он добавил, что часто общается с канцлером ФРГ Ангелой Меркель на тему того, что России нельзя позволять «шантажировать ЕС остановкой газовых поставок». Однако политик признал, что у немецкого коллеги другая позиция по этому вопросу.
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год. Документ включает в себя санкционные меры в отношении газопровода. При этом Госдепартамент США сообщил, что компании — подрядчики «Северного потока — 2» смогут избежать американских санкций, если прекратят работы в срок до 20 января 2020 года. Швейцарская компания Allseas, занимающаяся прокладкой труб, уже остановила строительство и отозвала специальные суда. По словам её представителя Йенса Мюллера, осталось уложить около 160 километров трубопровода из 2460 километров, писал NEWS.ru.
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