Китай усмотрел в действиях России красноречивый жест после угроз США 360kuai: Россия пообещала поддержать Китай в санкционной борьбе с США

В ответ на угрозы администрации США в адрес Китая из-за закупок российской нефти Москва отправила в Пекин секретаря Совбеза Сергея Шойгу, пишет издание 360kuai. Его визит был расценен как политический сигнал о поддержке.

Президент США Дональд Трамп выдвинул Пекину ультиматум: перейти с российских и иранских нефтяных поставок на венесуэльские, иначе последуют торговые пошлины и ограничения. В качестве ответной меры Россия направила в Китай Шойгу. В ходе переговоров он заверил китайскую сторону в поддержке позиции по вопросу Тайваня и осудил действия третьих стран, дестабилизирующих обстановку в регионе, говорится в статье.

Послание <…> можно резюмировать одним предложением: пока Китай выдерживает экономическое давление США, Россия будет поддерживать Пекин в ключевых вопросах безопасности, — отметили китайские журналисты.

Ранее китайский портал Sohu утверждал, что любая попытка наземного столкновения с КНР приведет к катастрофе для армии США. В издании пришли к такому выводу после изучения доклада Армейского военного колледжа США, в котором американская сторона признала сухопутные силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) самым опасным противником за последние десятилетия.