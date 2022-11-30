В Австрии предложили наказывать тюремным сроком за отправку дикпиков

Фото: Robert Michael/ZB/Global Look Press

Вена, Австрия

Законодатели предлагают дополнить статью 218 УК Австрии о сексуальных домогательствах и публичных сексуальных действиях отдельным пунктом — о «нежелательном получении дикпика». Тогда любителям пикантных рассылок придется провести год в тюрьме, сообщает NEWS.ru

Граждан, спамящих своими детородными органами, до сих пор никак не наказывали. Теперь мы сможем устранить этот пробел, — заявила спикер по делам женщин партии «Зеленые» Мери Дизоски.

Сейчас в Австрии запрещена пересылка чужих снимков интимного свойства.

Допустим, А отправил B фотографию своего полового органа, а B переслал ее C, хотя А не давал на это согласия. Это запрещено. Но в том, что в принципе А отправляет B такое фото, никакого криминала не видят, даже если B об этом не просил и чувствует себя оскорбленным, — поясняет газета Der Standard.

Ранее издание The New York Times сообщило, что жителей Нью-Йорка атаковали фото мужских половых органов через AirDrop. Владелицы iPhone в США всё чаще получают непристойные картинки от незнакомцев. Издание называет это сексуальным харассментом, завязанным на технологиях. Под понятие эксгибиционизма дикпики не подходят.