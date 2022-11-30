Херр, спрячьте это: в Австрии хотят сажать в тюрьму за дикпики Австрийские правые и «зеленые» потребовали ввести уголовное наказание за «непрошенную рассылку» пикантных фото

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В Уголовном кодексе Австрии может появиться статья о дикпиках. Ревнители нравов из правящей Австрийской народной партии (АНП) потребовали наказывать мужчин за отправку интимных фотографий дамам без их согласия. В будущем за такие вольности нарушителям может грозить штраф или даже тюремное заключение сроком до года. О переполохе вокруг дикпиков — в материале NEWS.ru.

Не просто банан

С законодательной инициативой выступила госсекретарь АНП по делам молодежи Клаудиа Плакольм.

Домогательство есть домогательство, и неважно, где оно происходит. То, что уголовно наказуемо в реальной жизни, должно иметь последствия и в интернете, — заявила Плакольм.

Ее поддержала спикер по делам женщин партии «Зеленые» Мери Дизоски, которая давно объявила войну дикпикам. Политик вообще известна тем, что всюду отыскивает порнографию и неустанно с ней борется. Ранее Дизоски требовала запретить веганскую рекламу с девушкой и бананом, который явно «не просто банан». Правда, в глазах европейских пуритан возмутителен вовсе не «аморальный» подтекст, а «объективация женщины как сексуального объекта». Теперь депутат взялась за дикпики.

Граждан, спамящих своими детородными органами, до сих пор никак не наказывали. Теперь мы сможем устранить этот пробел, — решительно настроена фрау Дизоски.

Сейчас в Австрии запрещена пересылка чужих снимков интимного свойства. «Допустим, А отправил B фотографию своего полового органа, а B переслал ее C, хотя А не давал на это согласия. Это запрещено. Но в том, что в принципе А отправляет B такое фото, никакого криминала не видят, даже если B об этом не просил и чувствует себя оскорбленным», — поясняет газета Der Standard.

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Законодатели предлагают дополнить статью 218 УК Австрии о сексуальных домогательствах и публичных сексуальных действиях отдельным пунктом — о «нежелательном получении дикпика». Тогда любителям пикантных рассылок придется провести год в тюрьме.

Пока нарваться могут только самые настойчивые «дикпикеры» — если они бомбят своих жертв нескончаемым потоком «того самого». В принципе, их можно привлечь по статье 107а за преследование, она предусматривает год тюрьмы или штраф в размере 270 суточных окладов. Но, как правило, сексуальными домогательствами в Австрии считается все же телесный, а не виртуальный контакт с жертвой, объясняет эксперт Института уголовного права и криминалистики Венского университета Катарина Беклин. Теперь австрийским мужчинам придется сто раз подумать, прежде чем осчастливить едва знакомых женщин «веселыми картинками».

Котики вместо дикпиков

Если верить опросам, австрийским женщинам нет житья от дикпиков. По данным исследования YouGov, 41% миллениалок (рожденных между 1981 и 1998 годами) «хотя бы раз получали от мужчин фотографию причинных мест». Среди молодых девушек между 18 и 24 годами таких 47%.

В борьбе с сексуальным разгулом австрийцы собрались брать пример с немцев. Правда, в Германии рассылка дикпиков приравнивается не к домогательствам, а к распространению порнографии. Там тоже можно нарваться на год тюремного заключения. Правда, немногие немки в курсе, что имеют возможность наказать охальников. А вот юрист Моритц Крюссельманн решил подзаработать на дикпиках и придумал необычный стартап.

Однажды я ужинал с подругами, и речь зашла о дикпиках. Я спросил, что они делают с такими фотками. Оказалось, что просто отправляют в корзину! Но зачем же уничтожать вещдоки, если можно пустить их в дело! — осенило юриста.

Тогда он запустил специальную платформу Dickstinktion, куда любая девушка может загрузить фото со свалившимся на нее мужским достоинством, данные о его обладателе (если, конечно, история переписки позволяет его опознать) — и вуаля: система выдает грамотно составленный иск о харассменте, с которым можно идти в прокуратуру. С ответчика, который ни сном ни духом, адвокаты даже могут взыскать судебные издержки. Правда, на запрос портала netzpolitik.de в Берлинской прокуратуре не ответили, сколько реальных дел было возбуждено на основании таких жалоб.

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В США дикпики попали под санкции в штате Техас. Там с 2018 года за их отправку через любые мессенджеры штрафуют на $500. Именно в техасском Остине находится головной офис компании — приложения для онлайн-знакомств Bumble. Ее основательница Уитни Херд уговорила законодателей оградить своих клиенток от виртуальных домогательств.

К слову, на защиту девичьей чести все чаще становится искусственный интеллект. Так, один из популярных сайтов знакомств научился распознавать дикпики на отправляемых фотографиях и автоматически менять их на изображения... котиков. Вот и поди после этого угадай, что имел в виду отправитель. Зато благодаря такой цензуре переписка приобретает изящное куртуазное измерение, отсылающее к искусству флирта в лучших традициях «Декамерона». Там всех героев выручает самоирония. Но в современном мире она, очевидно, не спасает.