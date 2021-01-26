Уволенная за пост про русский язык женщина напомнила Зеленскому его слова

https://static.news.ru/photo/f562648c-5fe2-11eb-80a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: George Cracknell Wright/Keystone Press Agency

Профессор киевского Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгения Бильченко попросила лидера Украины Владимира Зеленского разобраться в её увольнении из-за поста в Facebook про русский язык.

Женщина припомнила политику его недавнее новогоднее обращение о равных правах жителей страны вне зависимости от их взглядов. Она считает, что потеряла работу именно из-за общественной позиции. Гражданка критиковала закон, притесняющий русский язык на Украине, передаёт телеканал «Перший Козацький». Бильченко уверена, что у официального Киева есть и другие, более важные проблемы — «гниют экономика, региональная и внешняя политика» — а не выбор государственного языка.

На конкретно моём примере конкретного гражданина Украины у вас (у Владимира Зеленского. — NEWS.ru) есть блестящая возможность показать, насколько в нашей стране соблюдаются законы и Конституция Украины, — отметила профессор.

С 16 января на Украине всех поставщиков услуг независимо от формы собственности обязали обслуживать и предоставлять информацию о товарах и услугах исключительно на государственном языке. В случае повторного выявления нарушения языкового законодательства владельцам бизнеса грозит штраф от 5100 до 6800 гривен ($180–242).

Новая норма предусмотрена законом о государственном языке, который вступил в силу ещё в июле 2019 года. Документ был принят Верховной радой, а подпись под ним поставил предыдущий президент страны Пётр Порошенко.

Как писал NEWS.ru, Госдума приняла заявление по поводу притеснения русского языка и русских людей на Украине. В документе отмечается недопустимость гонений на русский и другие языки, которые осуществляют власти в Киеве под предлогом защиты украинского языка. Депутаты также обратили внимание, что подобные инициативы противоречат Конституции Украины, которая гарантирует «свободное развитие, использование и защиту русского языка».