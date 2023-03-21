Умер актер из «Гарри Поттера» и «Звездных войн» Британский актер Пол Грант умер на 57-м году жизни

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Пол Грант

На 57-м году жизни скончался британский актер Пол Грант, сообщает The Sun. Артист ростом 132 сантиметра известен по роли представителя расы существ эвок в серии фильмов «Звездные войны», также он сыграл гоблина в фильме «Гарри Поттер и философский камень».

Фото: imdb.com Пол Грант роли представителя расы существ эвок в серии фильмов «Звездные войны»

По данным таблоида, полицейские нашли актера без сознания возле вокзала Кингс-Кросс в Лондоне 16 марта. Врачи констатировали смерть мозга, 19 марта артиста отключили от аппарата жизнеобеспечения. В 2014 году Грант рассказывал, что у него проблемы с алкоголем и наркотиками.

17 марта американский актер Лэнс Реддик, известный российским зрителям по кинофраншизе «Джон Уик» (2014–2023) и сериалу «Прослушка» (2002–2008), умер в возрасте 60 лет. Тело актера нашли в его собственном доме в Студио-Сити недалеко от Голливуда.

В «Джоне Уике» Реддик исполнял роль Харона. Снялся он и в четвертой части кинофраншизы, которая выходит в кинопрокат в США через неделю — 24 марта.

Актер начал сниматься в 1990-х, играя малозаметные роли. Так, в фильме «Осада» (1998) он сыграл роль агента Флойда Роуза. Затем много снимался в известных российскому зрителю сериалах. Среди них можно вспомнить «Закон и порядок», «C.S.I.: Место преступления Майами» и «Остаться в живых».