Украинским пенсионерам начнут давать деньги в долг «на макароны» «Укрпочта» будет выдавать пенсионерам деньги в долг за счет следующей пенсии

«Укрпочта» планирует выдавать пенсионерам деньги в долг за счет следующей пенсии, сообщил гендиректор госкомпании Игорь Смилянский. Для этого организация намерена запустить собственный банк, который будет предоставлять официальный овердрафт, передает «Страна.ua».

По его словам, подобная практика неофициально существует уже сейчас: почтальоны дают пожилым людям в долг под запись в тетради.

Закончилась у бабушки пенсия, а есть надо. Почтальон пришла, спросила, что хочет бабушка. У нее тетрадь, и она отмечает: «Петровна. Две пачки макарон — 76 гривен». Купила, отдала Петровне макароны, пришла пенсия, и бабушка закрыла предыдущий овердрафт, — объяснил гендиректор.

Ранее Смилянский сообщил, что почти каждую неделю злоумышленники поджигают отделения «Укрпочты», которая рассылает повестки. Он подчеркнул, что компания действительно выполняет заказы Минобороны.

До этого стало известно, что «Укрпочта» оказалась в центре скандала из-за праздничной фотосессии ко Дню святого Валентина. Публикация с подростками в откровенных образах вызвала волну критики в соцсетях и привела к удалению некоторых снимков. Пользователи сочли образы девочек-подростков излишне сексуализированными.