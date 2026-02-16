Украинцы поджигают почтовые отделения с одной целью Глава «Укрпочты» Смилянский: почти каждую неделю отделения горят из-за повесток

Почти каждую неделю злоумышленники поджигают отделения «Укрпочты», которая рассылает повестки, заявил ее гендиректор Игорь Смилянский. В беседе с украинским изданием «Страна.ua» он подчеркнул, что компания действительно выполняет заказы Минобороны.

Почти каждую неделю нам поджигают отделения за то, что мы раздаем повестки, — сказал Смилянский.

Так, ранее в сортировочном центре «Укрпочты» в Соломенском районе Киева взорвалась посылка. В результате травмы получили пять человек, всем им будет оказана необходимая помощь.

До этого стало известно, что «Укрпочта» оказалась в центре скандала из-за праздничной фотосессии ко Дню святого Валентина. Публикация с подростками в откровенных образах вызвала волну критики в соцсетях и привела к удалению некоторых снимков. Пользователи сочли образы девочек-подростков излишне сексуализированными.

Тем временем мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что столица Украины оказалась на пороге катастрофы из-за ситуации с энергетикой. По его словам, во многих домах отсутствует отопление из-за повреждений энергетической инфраструктуры.