Украинский срочник свёл счёты с жизнью на боевом посту

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Находящийся на срочной службе солдат украинской армии покончил с собой на боевом посту, сообщили в полиции Украины.

20-летний военнослужащий из Николаева совершил самоубийство 2 апреля. В этот момент он патрулировал границу с Белоруссией.

Находясь в пограничном патруле по охране государственной границы с Республикой Беларусь, покончил жизнь самоубийством 20-летний солдат срочной службы, житель города Николаев, — говорится на сайте полиции.

Труп солдата направили на судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Силовики возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее полицейский в Омской области покончил с собой на рабочем месте. Инцидент произошёл в Называевском районе. Полицейского сослуживцы обнаружили в служебном кабинете, где находилось табельное оружие. По факту происшествия проводится служебная проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.