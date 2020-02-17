https://static.news.ru/photo/13338294-51ba-11ea-9f0c-fa163e074e61_660.jpg Вадим Пристайко Фото: Michaela Rihova/CTK/Global Look Press

Между Россией и Белоруссией завяжется военный конфликт. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По словам украинского министра, он несколько лет назад уже предупреждал белорусских журналистов о том, что их страна столкнётся с войной и трудностями, как и Украина, если захочет быть независимой. Тогда ему никто не поверил.

Возможно, теперь они меньше сомневаются, — отметил политик.

Он считает, что белорусы могут быть «благоразумными с помощью зарубежных партнёров и проиграть» или «начать бороться прямо сейчас», передаёт «Страна.ua».

Как ранее писал NEWS.ru, 37% россиян, по данным Фонда общественного мнения, заявили о своём хорошем отношении к Украине. 45% граждан считают, что риска войны России с этой страной не существует.