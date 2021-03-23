Украинских военных обвинили в минировании городов и стягивании бронетехники

https://static.news.ru/photo/5e9e64b0-8c88-11eb-9772-96000091f725_660.jpg Фото: Filmorpeh /CC BY-SA 4.0/wikipedia.org

Военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) установили порядка сотни противотанковых мин ТМ-62 на окраине подконтрольного Киеву города Попасная, а также бронетехники в частично подконтрольном населённом пункте Золотое. Об этом заявили в Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики.

По данным ведомства, минирование в поле и вблизи дороги на выезде из города проводили военнослужащие 92-й бригады, передаёт РИА Новости. Её командир, утверждают в ЛНР, приказал препятствовать работе беспилотного аппарата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, чтобы воспрепятствовать обнаружению военной активности.

Ранее Народная милиция ЛНР неоднократно обвиняла украинских силовиков в минировании сельхозугодий и населённых пунктов у линии соприкосновения в Донбассе.

Действия ВСУ, напомнили в оборонном ведомстве ЛНР, противоречат дополнительным мерам по обеспечению перемирия, которые предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в гражданских поселениях и вблизи них, а также наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Приказы о прекращении огня должны действовать до полного урегулирования конфликта.

Ранее, как писал NEWS.ru, на улицах города Горловки, расположенного на территории самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР), заметили танки. Отмечается, что населённый пункт находится рядом с линией разграничения.