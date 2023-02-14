Украинские военные заявили о воздушных шарах России над своей территорией

Над Украиной обнаружены российские аэростаты, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает издание «УНИАН». По его словам, объекты парят в воздухе на небольшой скорости. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Игнат добавил, что шары могут использоваться в разведывательных целях.

14 февраля Министерство обороны Румынии заявило, что в воздушном пространстве страны был обнаружен подозрительный метеозонд. После проверки обнаружилось, что шар не представлял никакой опасности для государства.

В минувшие выходные сообщалось, что представители североамериканского командования ПВО (NORAD) отслеживали неопознанный воздушный объект, который перемещается в небе над Северной Канадой. Чуть позже премьер-министр страны Джастин Трюдо сообщил, что канадские и американские самолеты сбили неопознанный объект.

Позднее американские военные перехватили очередной летающий объект в небе над озером Гурон на границе с Канадой. В целом же на минувшей неделе американские истребители перехватили два летающих объекта над Аляской и Канадой, а еще неделей ранее сбили китайский аэростат-шпион над Атлантикой.