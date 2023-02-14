Над Румынией пролетел подозрительный аэростат

Фото: G. Czepluch/blickwinkel/Global Look Press

В воздушном пространстве Румынии был обнаружен подозрительный метеозонд, сообщило Министерство национальной обороны республики. После проверки обнаружилось, что шар не представляет никакой опасности для государства.

Неопознанный шар был замечен над юго-восточной частью Румынии 14 февраля около 12:00 на высоте в 11 тысяч метров. Два самолета боевой службы воздушной полиции отправились в сторону аэростата, однако не обнаружили наличие воздушной цели и вернулись обратно.

Система воздушного наблюдения румынских ВВС обнаружила <...> небольшую воздушную цель, имеющую характеристики, аналогичную метеозонду, которая развивалась на высоте около 11 000 метров на юго-востоке Румынии. Экипажи двух самолетов МиГ-21 LanceR ВВС Румынии из боевой службы воздушной полиции не подтвердили наличие воздушной цели ни визуально, ни на бортовых радарах. Самолеты находились в этом районе около 30 минут, после чего вернулись на авиабазу, — говорится в сообщении Минобороны Румынии.

В минувшие выходные сообщалось, что представители NORAD отслеживали неопознанный воздушный объект, который перемещается в небе над Северной Канадой. Чуть позже премьер-министр страны Джастин Трюдо сообщил, что канадские и американские самолеты сбили неопознанный объект.

Позднее американские военные перехватили очередной летающий объект в небе над озером Гурон на границе с Канадой. В целом же на минувшей неделе американские истребители перехватили два летающих объекта над Аляской и Канадой, а еще неделей ранее сбили китайский аэростат-шпион над Атлантикой.

Между тем глава североамериканского командования ПВО (NORAD) Глен ван Херк заявил, что сбитые за последние дни в воздушном пространстве США летательные объекты могут иметь внеземное происхождение. По его словам, окончательное заключение на данный счет должны вынести разведслужбы.