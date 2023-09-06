Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области Klymenko Time: в Сумской области прозвучали взрывы, возможна работа ПВО

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Серия взрывов прозвучала вечером 6 сентября в Сумской области Украины, сообщает издание Klymenko Time. По предварительным данным, в регионе работают системы ПВО.

Сообщают о взрывах в Сумской области. По предварительной информации, сработала ПВО, — говорится в сообщении издания.

В свою очередь онлайн-карта Министерства цифровой трансформации Украины свидетельствует о том, что в регионе объявлена воздушная тревога. Также сирены тревоги прозвучали в Харьковской области.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате удара по рынку в Константиновке в Донбассе погибли 16 человек. По его словам, удар был нанесен при помощи артиллерии. Данный населенный пункт находится под контролем Вооруженных сил Украины. Она располагается в 20 км от Артемовска, который перешел под контроль российских военных.

Кроме того, украинское издание «Страна.ua» сообщило, что взрыв произошел в доме на левом берегу Днепра в Киеве, в исторической местности Русановка. Официальных комментариев об инциденте не поступало.

Серия взрывов прогремела в Киеве в ночь на среду, 6 сентября. Других подробностей не приводится. В украинской столице была объявлена воздушная тревога.