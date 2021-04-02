Украинские силовики шесть раз обстреляли территорию ЛНР

https://static.news.ru/photo/2de01114-9441-11eb-ac05-96000091f725_660.jpg Фото: Міністерство оборони України/facebook.com

В течение прошедших суток украинские военные шесть раз обстреляли территорию самопровозглашённой Луганской народной республики, неоднократно нарушив тем самым режим прекращения огня. Об этом в субботу, 3 апреля, сообщили ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населённых пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.

Однако ранее сообщалось, что 1 апреля режим прекращения огня уже был нарушен. За второе число, как отметил представитель ЛНР, было зафиксировано уже шесть нарушений.

Украина вела огонь из артиллерийских орудий, миномётов и гранатометов по подконтрольным республике населенным пунктам Голубовское, Золотое-5, Лозовое, Калиново-Борщеватое, — цитирует сообщение РИА Новости.

Сведения о пострадавших и погибших в настоящий момент уточняются.

Как ранее передавал NEWS.ru, при обстреле территории самопровозглашённой Луганской народной республики представители ВСУ применили запрещённые минскими договорённостями артиллерийские орудия. Это произошло впервые с конца июля 2020 года, когда в Донбассе ввели дополнительные меры по перемирию, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.