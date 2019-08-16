Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали сбежавшего накануне израильского наркобарона Амоса Дова Сильвера.
В ближайшее время он будет экстрадирован на родину в соответствии с украинским законодательством.
Кроме того, были задержаны трое сотрудников ведомства, которые подозреваются в содействии побегу Сильверы, сообщается на странице СБУ в Facebook.
Сильвера является основателем крупнейшей международной онлайн-сети распространения наркотиков. Он был задержан в Черкасской области в марте 2019 года. 16 августа во время депортации он сбежал от силовиков в аэропорту Борисполь.
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