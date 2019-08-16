https://static.news.ru/photo/5893b3c4-c0c7-11e9-a4b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: amos.silver/facebook.com

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали сбежавшего накануне израильского наркобарона Амоса Дова Сильвера.

В ближайшее время он будет экстрадирован на родину в соответствии с украинским законодательством.

Кроме того, были задержаны трое сотрудников ведомства, которые подозреваются в содействии побегу Сильверы, сообщается на странице СБУ в Facebook.

Сильвера является основателем крупнейшей международной онлайн-сети распространения наркотиков. Он был задержан в Черкасской области в марте 2019 года. 16 августа во время депортации он сбежал от силовиков в аэропорту Борисполь.

Ранее News.ru писал, что американский суд вынес приговор мексиканскому наркобарону Хоакину Гузману Лоэре по прозвищу Коротышка. Он получил пожизненный срок, который будет отбывать в тюрьме особого режима.